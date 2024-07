Il team americano ha annunciato che il giovane pilota avrà un sedile da titolare dalla prossima stagione: accordo pluriennale con il britannico che arriva dalla Ferrari Driver Academy. Le prime parole del 19enne: "Immensamente orgoglioso". Ora si attende la scelta su chi sarà il suo compagno di squadra: Esteban Ocon? Intanto si corre a Silverstone: tutto il weekend è ovviamente live su Sky e in streaming su NOW IL PROFILO - GUIDA TV

Oliver Bearman titolare in F1 dal Mondiale 2025. Il team americano Haas ha annunciato di aver messo sotto contratto il gioven pilota britannico che arriva dalla Ferrari Driver Academy con un contratto pluriennale. Bearman, che abbiamo visto e ammirato in pista tra i big in Arabia Saudita per sostituire Carlos Sainz sulla Ferrari, prenderà il posto lasciato libero da Nico Hulkenberg, che invece della prossima stagione correrà in Sauber aspettando che questa diventi il team ufficiale Audi (dal 2026). Ora non resta che definire il suo compagno di squadra, che potrebbe essere Esteban Ocon.

Le prime parole di Bearman da titolare: "Immensamente orgoglioso" "E' difficile spiegare quanto significhi per me questa opportunità", le prime parole del 19enne Bearman dopo l'ufficialità. "Essere un pilota del team Haas mi rende immensamente orgoglioso. Sarò uno delle pochissime persone che potranno fare ciò che hanno sempre sognato sin da bambino. E' qualcosa di incredibile - ha aggiunto - A Gene Haas, Ayao Komatsu e a tutte le persone in Haas, grazie per credere in me e per darmi fiducia nel rappresentare la squadra in Formula 1".

Ayao Komatsu, team principal Haas: "Bearman ha talento ed è benvoluto da tutti" "E' davvero una cosa eccitante poter schierare un pilota così giovane e talentuoso del calibro di Oliver Bearman nella sua prima stagione completa in Formula 1", ha invece detto il team principal Ayao Komatsu. "Oliver ha mostrato di essere più che pronto per assolvere i compiti che richiede la F1. Lo abbiamo visto anche noi, quando ha girato nelle Libere 1 nel corso delle ultime 2 stagioni. Non vediamo l'ora di vederlo progredire come pilota e ricevere benefici dal suo talento, sia dentro che fuori la macchina. E' un gran bravo ragazzo ed è sempre stato visto di buon occhio da tutto il team quando ha lavorato con noi nelle Libere 1".

Vedremo in pista Bearman già in questo weekend a Silverstone Bearman sarà al volante della Haas VF-24 già nelle Libere 1 del Gran Premio di Gran Bretagna in programma nel weekend, ma girerà anche in Ungheria, Messico e Abu Dhabi.