Silverstone, novità tecniche per Red Bull, McLaren e Mercedes. FOTO

Sono tanti i team che hanno portato novità a Silverstone. Dal pacchetto Red Bull, che coinvolge il fondo, al nuovo cofano motore e la nuova beam wing di McLaren. Cambiamenti importanti anche per Haas e Mercedes con una ala posteriore specifica per Silverstone. Il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE