Inghilterra, culla della Formula 1 e patria del calcio; i piloti si improvvisano calciatori e si sfidano ai rigori. Che tocco di Sainz: segna di rabona a Leclerc, e che esultanza. Guarda il video. Alle 13.30 le prime libere, il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE