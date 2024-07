Chi guiderà la Mercedes nel 2025 insieme a George Russell? Risponde il team principal Toto Wolff: "Antonelli, Sainz e Verstappen hanno il 33,3% a testa di essere con noi l'anno prossimo. E' una situazione che osserviamo. Dobbiamo prendere le migliori decisioni per la squadra e anche per Kimi, che è giovane. Aspettiamo maggiorni informazioni". Guarda il video. Il weekend di Silverstone è in diretta Sky e in streaming su NOW

GP GRAN BRETAGNA, HIGHLIGHTS LIBERE