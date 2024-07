Lando Norris si accoda alle Mercedes di Russell e Hamilton nelle qualfiche a Silverstone: "Sono stato il più veloce quasi fino alla fine. Sono contento, avere tre britannici nelle prime posizioni è bello. Io ho commesso un errore all’ultimo tentativo, ma il terzo posto è comunque buono. Domani potrebbe piovere, quindi può essere una bella gara. Spero che avremo delle belle battaglie domani". Guarda il video. Il weekend di Silverstone è in diretta Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE