Fred Vasseur commenta la qualifica della Ferrari, con Sainz 7° e Leclerc eliminato in Q2: "Il bouncing era un problema, siamo tornati indietro per questa gara. Mercato? Dobbiamo concentrarci su quanto succede in pista. Non siamo riusciti a mettere tutti insieme, commettendo degli errori. Non eravamo campioni dopo Monaco, non siamo stupidi ora. Non è frustrante la Haas davanti, meglio loro che altri". Guarda il video. Il weekend di Silverstone è in diretta Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE