Prima vittoria in F2 per Kimi Antonelli, che domina la Sprint Race a Silverstone sotto il diluvio. "Mi sono tolto un peso dalle spalle", svela a fine gara, "Importante perché finora non è stata una stagione facile e questo dà carica. Anche per la Feature Race di domani, anche se qui le condizioni meteo cambiano velocemente". Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, SILVERSTONE, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE