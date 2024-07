Pioggia a Silverstone, dove le terze libere sono in programma dalle 12.30 e le qualifiche alle 16. McLaren domina il venerdì, Ferrari più in difficoltà e alle prese con prove di comparazione tra il pacchetto vecchio e quello nuovo, con Leclerc che ha chiuso quinto e Sainz ottavo. Verstappen settimo. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI DALLE 12.30