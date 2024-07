Komatsu: "E' un esempio della nostra ambizione"

Nel comunicato della Haas sono riportate le parole del team principal Ayao Komatsu, che ha commentato con gioia l'annuncio: "Sono entusiasta di estendere il nostro rapporto con la Scuderia Ferrari fino al 2028. Come squadra abbiamo sempre corso con le power unit Ferrari e avere questa stabilità in vista dei nuovi regolamenti sulle power unit è una parte fondamentale del nostro sviluppo. Il rapporto con la Scuderia è sempre stato speciale per noi: la Ferrari è stata determinante nella genesi del programma fin dai primi giorni e ha continuato a essere un partner tecnico prezioso per noi nelle ultime nove stagioni. Sono lieto che ora ci aspettino altre stagioni e ringrazio Fred Vasseur e molti altri della Scuderia Ferrari per aver continuato a dimostrare fiducia nel nostro progetto. Questo annuncio è solo un altro esempio dell’ambizione a lungo termine di Haas: i nostri investimenti e la nostra crescita in questo sport continuano".