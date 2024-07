Dal punto di vista delle energie esercitate sulle gomme, questo tracciato non è particolarmente severo. La scelta di Pirelli per l'Hungaroring è identica rispetto allo scorso anno, con le tre mescole più morbide della gamma – C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red Soft – confermando così il passo più “soft” rispetto alla stagione d’esordio delle gomme da 18”