Colpisce questa immagine che arriva direttamente dal muretto Ferrari nel giovedì di Budapest, una giornata in cui come noto non c’è attività in pista. Bryan Bozzi, da poco ingegnere di pista di Leclerc, già in postazione. È solo una foto, ma forse anche un segnale della voglia e della concentrazione che è già alta per reagire a un periodo complicato per il team. Tutto il weekend del GP d'Ungheria è live su Sky e in streaming su NOW

