Il più veloce nelle FP2, Norris commenta così la sua sessione: "Oggi abbiamo avuto delle buone sensazioni, magari non mi sono sentito tanto a mio agio come avrei voluto per dare di più sul giro secco". E sul fattore da sfruttare al massimo potenziale risponde: "Abbiamo velocità, dobbiamo essere in grado di mostrarla quando serve. Bisogna avere una macchina veloce e facile da guidare: questo è il risultato ideale". Tutto il weekend in Ungheria è live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE LIBERE