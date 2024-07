Ocon e Norris si presentano all'Hungaroring con due caschi speciali ispirati ai trofei del 2021 e del 2023. Il pilota francese vuole ricordare la sua unica vittoria in F1 conquistata proprio in Ungheria, mentre il britannico vuole "riparare" alla rottura del trofeo di Verstappen della scorsa stagione, danneggiato durante i festeggiamenti sul podio. Il casco è infatti realizzato in collaborazione con la società Herend Porcelain autrice dei trofei disegnati a mano

