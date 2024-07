Sainz: "Buon venerdì, siamo in una forma migliore"

Carlos Sainz soddisfatto dopo la prima giornata di libere in Ungheria: "E' stato un venerdì positivo, abbiamo raccolto dati e girato in condizioni estreme di caldo. Sembriamo in forma migliore, ma vedremo in qualifica". Tutto il weekend dell’Hungaroring è live su Sky e in streaming su NOW

Carlos Sainz protagonista in positivo del venerdì in Ungheria: lo spagnolo ha chiuso in testa la prima sessione di libere e al terzo la seconda. "Nel complesso è stato un venerdì positivo, che è qualcosa di particolarmente importante considerato quanto è complicato questo tracciato in termini di messa a punto. È stato anche significativo, viste le alte temperature che abbiamo trovato, poter provare tutti i tipi di mescola in condizioni così estreme. Abbiamo raccolto molti dati utili e sembra che questo fine settimana siamo in una forma migliore. Tuttavia è solo venerdì, quindi vediamo come vanno le cose domani".