Max Verstappen analizza il venerdì di Budapest, chiuso con il 2° tempo di giornata: "Penso sia stata una buona giornata, è stato un inizio solido. Dobbiamo sicuramente migliorare i dettagli, anche se nella seconda sessione ci siamo fermati un po'. Vediamo come andranno le cose". Guarda il video. Tutto il weekend dell’Hungaroring è live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS LIBERE