Red Bull rivoluzionata per il GP di Ungheria e prove comparative tra Verstappen (pacchetto nuovo) e Perez (pacchetto vecchio). Così il direttore tecnico Pierre Waché: "Non sento la paternità di questo progetto, sento più la responsabilità al massimo. Questo è un lavoro di squadra". Tutto il weekend dell’Hungaroring è live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, LIVE LIBERE