Fernando Alonso regala uno dei più bei team radio della stagione durante il venerdì di Budapest. Dal muretto Aston Martin gli chiedono: "Cosa vuoi dire del bilanciamento della macchina in questo giro, giusto per aiutare il tuo compagno?". Tagliente la risposta della spagnolo: "Buona fortuna...".

GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS LIBERE