Il monegasco della Ferrari dopo il sesto tempo in qualifica: "Non posso dire di essere contento dell'unico tentativo fatto nel Q3 dopo le difficoltà avute finora nel weekend. Però devo dire che il feeling è migliorato, anche se la performance ancora non c'è". Guarda il video. Tutto il weekend dell’Hungaroring è live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE