Seconda posizione per Piastri in qualifica: "Felice ma un po' deluso: a 2 centesimi dalla pole pensi a dove potevi far meglio". In gara partirà alle spalle del compagno di squadra Norris: "Mi piacerebbe andare in testa ma entrambe le macchine sono in prima fila e l'obiettivo di vincere i costruttori. Vogliamo mantenere la doppietta ma lotteremo tra noi per la vittoria". Guarda il video.

