Un pugno con la mano sinistra allo sterzo che non è passato inosservato: la rabbia e la frustrazione del campione del mondo per qualcosa che non è andato nel verso giusto nella qualifica dell'Hungaroring chiusa con il terzo tempo. Ivan Capelli: "Gesto sincero, di un combattente che non molla un metro". La gara domenica alle 15 è live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE