Così il campione del mondo 2016 sul passaggio dell'ex compagno di squadra al team di Maranello: "Pensavo fosse uno scherzo all'inizio, ma in un secondo momento ho pensato che uno sei sogni di un pilota è quello guidare una Rossa oltre che la Mercedes. E lui di Ferrari ne ha...". Il Mondiale è in Ungheria: gara live alle 15 su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE IN UNGHERIA