GP Ungheria, i consigli per il Fanta F1

Regna l'incertezza alla vigilia della penultima gara prima della pausa estiva. All'Hungaroring potrebbe confermarsi la Mercedes, con Hamilton a caccia della 9^ vittoria sul circuito di Budapest. La certezza è invece la McLaren con Lando Norris. Ma non solo: ecco i consigli utili per i fanta manager e la Community sponsored by NOW. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS LIBERE