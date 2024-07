Uno-due McLaren in Ungheria, con Norris davanti a Piastri. Seconda fila per Verstappen-Sainz, terza per i futuri compagni Hamilton-Leclerc. Scattano dalle retrovia Perez (16°) e Russell (17°). Ecco la griglia di partenza. La gara domenica alle 15 è live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE