Protagonista di uno dei due incidenti nel sabato delle qualifiche (oltre a Perez), il giapponese scenderà in pista con un nuovo telaio per la sua Visa Cash App RB. Yuki nel Q3 è praticamente decollato passando su un dosso della via di fuga all'esterno della curva 5 andando oltre un metro da terra. L'atterraggio ha distrutto il telaio poi sostituito nella notte. In griglia scatta decimo accanto al compagno di squadra Ricciardo. La gara in diretta alle 15 su Sky e in streaming su NOW

F1 IN UNGHERIA, ULTIME NEWS