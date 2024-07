Hamilton e Verstappen sono arrivati al contatto in curva 1 al giro 63, con Max che è andato lungo perdendo la posizione su Leclerc. L’olandese si lamenta perché Lewis si sarebbe mosso in frenata, ma il suo team lo smentisce e via radio Lambiase gli dice: “Sei come un bambino”. Nel VIDEO tutta l’azione fino alla clamorosa comunicazione del muretto Red Bull. La Formula 1 torna il prossimo weekend in Belgio: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

