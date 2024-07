Fa festa Piastri, che in Ungheria vince il primo GP in carriera. Una super doppietta della McLaren, con Norris secondo e solo nel finale convinto a cedere la posizione al compagno di squadra dopo una gestione dei pit-stop non chiarissima così come le comunicazioni intercorse nella fase più calda. Tra undercut, team radio e ordini di scuderia, qui la ricostruzione di quello che è successo all’Hungaroring. La F1 torna il prossimo weekend in Belgio: LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, GLI HIGHLIGHTS