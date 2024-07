Lando Norris commenta l'episodio della posizione ceduta al compagno Oscar Piastri: "Giornata fantastica per noi come team. Il team mi ha chiesto di farlo passare e l’ho fatto. Basta così. Titolo? Certo che ci credo. Sicuramente in quello Costruttori. Abbiamo una macchina veloce e un grande team. Il campionato è ancora lungo e Spa può cambiare completamente le gerarchie. Noi ci crediamo”. Il Mondiale torna la prossima settimana a Spa live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, GLI HIGHLIGHTS