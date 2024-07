Probabilmente non è stato messo tutto insieme nel giro di qualifica di Leclerc che paga qualche decimo dal compagno di squadra Sainz. Ma nel complesso i 6 decimi finali dalla pole sono pesanti su un circuito così corto dove un po’ come a Monte-Carlo si poteva pensare di ambire a qualcosa di più. Oggi la gara dell’Hungaroring è live su Sky e in streaming su NOW alle 15

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE