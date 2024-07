Il team principal della Ferrari commenta il 4° posto di Leclerc e il 6° di Sainz a Budapest: "Abbiamo avuto un weekend molto forte, l'anno scorso avevamo chiuso a 65'' dalla Red Bull, oggi a 20'' dalla vittoria. Non è ancora sufficiente, ma siamo sulla strada giusta. Dopo la pausa ci sarà un annuncio sulla struttura organizzativa". Guarda il video. Il Mondiale torna la prossima settimana a Spa live su Sky e in streaming su NOW

