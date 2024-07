Insaziabile Max Verstappen. Come già accaduto in passato, a poche ore dalla vera gara - erano le 3 del mattino - ha preso parte a una maratona con iRacing: si è messo al simulatore per la 24Ore di Spa, mentre a breve sarà in griglia all'Hungaroring... La gara di F1 alle 15 è live su Sky e in streaming su NOW

FI, GP UNGHERIA: LA GARA LIVE