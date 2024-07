Il team principal della Ferrari in vista del GP del Belgio: "Il circuito di Spa-Francorchamps ci permetterà di verificare se abbiamo fatto un buon lavoro nelle ultime settimane". E sul problema del bouncing: "Il bouncing è stato molto ridotto all’Hungaroring, grazie all’evoluzione del fondo introdotta a Budapest e ora vedremo se sarà così anche sui curvoni belgi" . Tutto il weekend è come sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

Dopo l'Ungheria, l’ultima tappa della Formula 1 prima della pausa estiva è il Belgio. Si vola infatti a Spa in un Gran Premio nel quale per la Ferrari sarà importante capire se il lavoro svolto nel corso di queste settimane è da valutare in maniera positiva, come spiegato dallo stesso team principal Frederic Vasseur: "Il Gran Premio del Belgio – ha detto – chiude un luglio particolarmente impegnativo per la squadra in pista e per tutti coloro che sono al lavoro in fabbrica a Maranello. Il circuito di Spa-Francorchamps ci permetterà di verificare se abbiamo fatto un buon lavoro nelle ultime settimane per mitigare gli effetti collaterali che pacchetto di aggiornamento introdotto di recente ci ha dato nelle curve ad alta velocità".