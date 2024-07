Il Mondiale è in Belgio per l'ultima gara prima della pausa estiva. A Spa-Francorchamps, l'Università della Formula 1, domani il via delle prove libere alle 13.30. Tutto il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Quattordicesima tappa del Mondiale, ultima prima della sosta estiva. Si corre a Spa, in Belgio, l'Università della Formula 1. Domani i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato pomeriggio alle 12.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.