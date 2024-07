Il pilota della Ferrari ha analizzato la stagione svolta finora: "Credo sia da dividere in due: la prima parte è stata molto positiva soprattutto sul massimizzare la nostra macchina e il nostro potenziale, la seconda un po’ meno". E sulle difficoltà avute sulla SF-24: "In qualifica abbiamo fatto più fatica che in gara. Dobbiamo portare nuovi pezzi per avere un po’ più di consistenza che ci è mancata nelle ultime gare". Tutto il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

"Credo che la nostra stagione si possa dividere in due: la prima parte è stata molto positiva soprattutto sul massimizzare la nostra macchina e il nostro potenziale. Nell’ultima parte abbiamo fatto più fatica e non abbiamo massimizzato il potenziale. Siamo arrivati a Barcellona con i nuovi pezzi che ci hanno spinto a sperimentare un po’ di più e a perdere punti. Per cui è stata una prima parte positiva e un’altra meno". Così Charles Leclerc in vista del GP del Belgio. Il pilota della Ferrari ha analizzato la stagione svolta finora, individuando cosa è mancato alla SF-24 nelle ultime gare: "In qualifica abbiamo fatto più fatica che in gara. Ora – ha spiegato il monegasco – dobbiamo portare nuovi pezzi per avere un po’ più di consistenza che ci è mancata nelle ultime gare. Sono fiducioso. Penso che i pezzi che porteremo, non dirò quando, ci permetteranno di raggiungere queste performance".