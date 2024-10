La Ferrari diventa un alleato di Max Verstappen nella corsa al Mondiale. In Messico ha portato via punti importanti a Lando Norris, ma il problema dell'olandese è che oggi è un uomo solo contro tutti. In gara emergono i limiti di una Red Bull non più competitiva. E questa Ferrari dopo aver cambiato l'ala, vola... Guarda il video.

GP MESSICO, HIGHLIGHTS