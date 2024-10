Carlos Sainz esulta con i suoi followers poche ore dopo il trionfo in Messico: "E' incredibile vincere qui davanti a questi grandi tifosi, grazie a tutti per il supporto! Mi sono goduto la gara dall'inizio alla fine, senza dubbio è stato un fine settimana da ricordare". E tra i like sui social spunta quello di Lando Norris...

