Il GP del Belgio sarà come la gara di casa per i due protagonisti di questa stagione: Max Verstappen e Lando Norris. Il motivo è legato a delle questioni familiari: Verstappen è nato proprio nelle Fiandre, ad Hasselt, nella stessa città della mamma Sophie Kumpen. Norris, invece ha origini fiamminghe. Tutto il weekend a Spa è come sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW F1, GP BELGIO: LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

Pur non essendoci belgi in pista, il Gran Premio a Spa sarà comunque la gara di casa di due piloti. Max Verstappen è nato proprio nelle Fiandre, ad Hasselt, nella stessa città della mamma Sophie Kumpen. Il campione del mondo considera questo GP casa da sempre, non solo per la vicinanza con l’Olanda e l’invasione della marea orange in circuito, ma appunto, per le sue origini famigliari. “Se basta questo per considerarsi di casa allora è anche il mio”, ha scherzato Lando Norris lo scorso anno nel media day in Belgio. Non per il tifo arancione che può ricordare il papaya McLaren, ma perché anche il britannico ha origini fiamminghe. Infatti, anche sua mamma Cisca Wauman è nata nelle Fiandre ma dopo aver conosciuto Adam, il papà di Lando, si sono trasferiti a Bristol in Inghilterra dove tutti e quattro i figli Norris sono nati e cresciuti.

Mentre della mamma di Verstappen si conosce bene la storia, quella di Norris è più riservata a livello personale. Kumpen è stata una pilota di kart e ha gareggiato per cinque anni nelle classi Formula A, K e Super A del Campionato del mondo. Insomma, metà del DNA da pilota puro di Max. Con Jos, il padre, sono stati sposati dal 1996 al 2008. Ma in quegli anni Sophie non ha mai abbandonato la carriera agonistica, anzi, si è trovata a duellare con i piloti ben noti nel mondo della Formula 1 come Button, Trulli e anche Marc Gené. Ma anche Christian Horner, team principal della Red Bull: “Era veloce, mi batteva. A Max ha trasmesso la mentalità”. Una questione genetica, perché Sophie scoprì di essere incinta dopo una gara ma portò a termine i suoi impegni sportivi fino a poco prima del parto. Ultimamente è molto più presente nel paddock, insieme all’altra figlia Victoria, per dare supporto a Verstappen.

Se, come scritto, si sa poco sulla vita personale di Wauman, mamma Cisca è comunque parte fondante del cerchio magico di Lando. In Cina, dopo aver tagliato il traguardo in seconda posizione Lando ha tirato il fiato e via radio si è aperto per rimediare a una dimenticanza del sabato pieno tra sprint e qualifica: “Una cosa devo dirla assolutamente: tanti auguri mamma per ieri”. Un podio dedicato come regalo di compleanno, anche se in ritardo, non è male visto che Wauman segue spesso Lando in giro per il mondo. E Norris questo appoggio non l’ha mai dimenticato, in un podcast parlò della madre ringraziandola commosso “per tutto il supporto che mi ha sempre dato, nonostante non fossi un bambino facile, per il mio lavoro che mi porta spesso lontano da te e dalle mie sorelle e per avermi reso l’uomo che sono ora. Scusa se non ti messaggio abbastanza”.

Il quattordicesimo capitolo del 2024 della sfida tra Max e Lando avrà anche un aspetto emozionale-famigliare in pista, in cui Norris dovrà concretizzare maggiormente per cercare di ridurre il gap con Verstappen, che dopo le furie di Budapest, vorrà tornare a vincere dopo tre gare a secco. Quattro consecutive senza successo non si vedono addirittura da dicembre 2020.