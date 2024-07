Il monegasco fa il bilancio sulla prima parte della stagione: "E' da dividere in due, quella iniziale è stata molto positiva, soprattutto nel massimizzare la macchina. Nell'altra abbiamo fatto più fatica, a Barcellona siamo arrivati con gli aggiornamenti ma non abbiamo massimizzato. E nello sperimentare abbiamo perso punti". E per Spa: "Proveremo pezzi nuovi, sono fiducioso". Il GP del Belgio è tutto live su Sky e in streaming su NOW

