Un weekend ricco d'incognite in casa Red Bull, anche dal punto di vista tecnico: la dopo la versione della RB20 messa nelle mani di Verstappen a Budapest, ora si torna alla configurazione con i "bazooka" per il weekend di Spa. Tutto il GP del Belgio è come sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BELGIO: LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE