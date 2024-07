Il pilota della Ferrari chiude secondo a Spa ma ottiene la pole per la penalità a Verstappen: "Se ho ritrovato il tocco magico? In realtà credo di non averlo nemmeno mai perso. Buon giro nel Q3, meglio di quanto mi aspettassi e sono contento. Correrò con la mentalità di chi vuole vincere. Il podio sarebbe comunque un buon risultato, ma scenderò in pista per vincere". GP alle 15: tutto live su Sky e in streaming su NOW

