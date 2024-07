Qualifiche sul bagnato che hanno regalato una griglia inaspettata. Norris, protagonista degli ultimi weekend con McLaren scatterà 4°: "Non mi aspettavo molto di più sotto la pioggia. Forse non ho fatto un giro perfetto ma Red Bull era più veloce e aveva più grip. A noi oggi mancava qualcosa". Per la gara non è pienamente ottimista: "Lo sarò se la pista sarà asciutta. L'obiettivo è vincere". La gara domani live su Sky e in streaming su NOW

