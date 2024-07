Il pilota spagnolo ha chiuso le qualifche all'ottvo posto: "Non ho pagato il primo settore oggi, ma l'ultimo set di gomme. Avevo meno grip rispetto a quelle usate. Devo capire se ho fatto qualcosa nell'outlap o se non l'ho preoarato bene. E all'ultimo tentativo ho perdo tanto grip". Domani GP alle 15: tutto live su Sky e in streaming su NOW

