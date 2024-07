Il pilota svedese della Prema si aggiudica la Sprint Race di Spa, lasciandosi alle spalle Minì e Leon. L'italiano è sempre in vetta alla classifica generale. Al termine della gara viene inflitta una penalità a Browning, che esce quindi dalla zona punti, e a Fornaroli che perde una posizione, da ottavo finisce nono. Tutto il weekend di Spa è live su Sky e in streaming su NOW

Il sabato della Formula 3 in Belgio ha visto la vittoria di Beganovic del team Prema nella Sprint Race, con l'itliano Minì secondo e Leon terzo. Come troppo spesso accade, bruciati dal gran traffico dell’ultimo giro in nome di mamma strategìa (ma quale, poi?) sia Fornaroli (Trident) che Minì (Prema) non sono riusciti ieri in qualifica ad andare a cercare nell’ultimo giro il tempo utile per andare in pole position.