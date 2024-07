La ricostruzione di quanto avvenuto a Spa. Una domenica da montagne russe per George Russell, che con una strategia capolavoro a una sosta taglia per primo il traguardo, ma poi vede sfumare il successo per una Mercedes sottopeso. Il Mondiale va in vacanza, si riparte da Zandvoort nel weekend del 25 agosto: live su Sky e in streaming su NOW

Non avevamo fatto in tempo a dargli del "genio", che in un batter d'occhio George Russell ha beccato la squalifica che ha vanificato una vittoria capolavoro in Belgio. Da quella strategia azzardata ma favolosa a una sola sosta che gli ha permesso di tagliare per primo il traguardo, alla sanzione per una Mercedes risultata sottopeso. E' andata così la strana domenica da montagne russe di George da King's Lynn. Strana anche la velocità della decisione ufficializzata dalla FIA, in controtendenza con le lunghe attese per le investigazioni. Ma questa è un'altra storia. La storia di Spa, invece, racconta di una W15 pizzicata con 1.5 Kg in meno rispetto al peso minimo e una decisione inevitabile. La vittoria resta però in casa Mercedes e passa a Hamilton, con la McLaren di Piastri seconda e la Ferrari di Leclerc terza.