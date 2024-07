Il team principal dopo la squalifica che ha tolto la vittoria di Spa a Russell (consegnandola a Hamilton): "Andiamo via dal circuito valutando quello che sia successo e capiremo cosa sia andato storto. Perdere una doppietta è frustrante e possiamo solo scusarci con George che ha affrontato una gara così bella". Il Mondiale va in vacanza, si riparte da Zandvoort nel weekend del 25 agosto: live su Sky e in streaming su NOW

