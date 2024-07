Gara geniale di Russell in Belgio, che decidendo di fare una sosta sola ha vinto a Spa davanti al compagno Hamilton, a cui resterà qualche rimpianto. Ottima gara anche di Piastri, a differenza del compagno Norris che non guadagna punti su Verstappen. Buona prova anche dell'olandese, così come del ferrarista Sainz. Piena sufficienza a Leclerc, ai piedi del podio. La F1 va in vacanza e tornerà il 25 agosto in Olanda: LIVE su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - MONZA, CORSA AI BIGLIETTI! SCONTI AI CLIENTI SKY EXTRA