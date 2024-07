Per Sainz definito il posto Ferrari: ufficiale il passaggio alla Williams dalla prossima stagione. Lo spagnolo carico per la nuova avventura: "Fiducioso che la Williams sia il posto giusto per me per continuare il mio viaggio in F1 e sono estremamente orgoglioso di unirmi a un team così storico e di successo, dove molti dei miei eroi d'infanzia hanno guidato in passato e hanno lasciato il segno nel nostro sport"

Sainz: "Qui hanno guidato molti dei miei eroi"

Le prima parole di Sainz dopo l'ufficialità sono state affidate allo stesso comunicato della Williams: “Sono molto felice di annunciare che entrerò a far parte della Williams Racing dal 2025 in poi. Non è un segreto che il mercato piloti di quest’anno è stato eccezionalmente complesso per vari motivi e che mi ci è voluto del tempo per annunciare la mia decisione. Tuttavia, sono pienamente fiducioso che la Williams sia il posto giusto per me per continuare il mio viaggio in F1 e sono estremamente orgoglioso di unirmi a un team così storico e di successo, dove molti dei miei eroi d'infanzia hanno guidato in passato e hanno lasciato il segno nel nostro sport".