Il campione del mondo di Formula 1 del 2016 ha ricevuto dopo un’attesa di ben 6 anni la nuova Mercedes-AMG One. La caratteristica è legata al motore V6 che monta, essendo quello utilizzato da Rosberg quando ancora gareggiava in F1

Giornata speciale per Nico Rosberg. Il campione del mondo di F1 nel 2016 con Mercedes ha infatti ricevuto dalla stessa scuderia di Brackley, dopo un’attesa durata ben 6 anni, la nuova Mercedes-AMG One. La particolarità? Il fatto che monti il motore V6 di F1 utilizzato da Rosberg quando gareggiava nella massima categoria. Inoltre, l'hypercar data al tedesco è anche l’unica AMG One con una stella nera a tre punte sul muso. Momento imperdibile, che lo stesso tedesco ha voluto vivere in pista con un Track Day. "Giornata in pista con la AMG! Il motore ibrido F1 la faceva sembrare una vera macchina da corsa. Esperienza epica", ha scritto sui social Rosberg.