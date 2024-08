Si vola in Olanda, GP domenica alle 15

Dopo la pausa estiva, la Formula 1 torna in pista. Si vola in Olanda, a casa di Max Verstappen che va alla ricerca della vittoria che gli manca da 4 gare. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti alle 13.30 anche in streaming su skysport.it. Gara domenica alle 15.00. Tutto il weekend è ovviamente live su Sky e in streaming su NOW

ALLA SCOPERTA DELLA PISTA DI ZANDVOORT