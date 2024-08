Il destino del giovane pilota bolognese sembra essere sempre più chiaro: in concomitanza con il suo 18esimo anno di età (il 25 agosto) la Mercedes dovrebbe annunciare la sua presenza nelle prime libere di Monza al posto di Hamilton. E sembra avviato il conto alla rovescia per il suo arrivo ufficiale tra i big a partire dal Mondiale 2025. Intanto la F1 corre in Olanda: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING - GUIDA TV

Un pilota italiano sta per tornare da titolare in Formula 1? Il futuro di Kimi Antonelli, appare sempre più chiaro: non c'è ancora l'ufficialità, ma le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive per l'annuncio del giovane bolognese come titolare alla guida della Mercedes dal 2025 assieme a George Russell. Dunque, salvo sorprese, sarà lui il dopo Hamilton. Intanto, Kimi scenderà in pista a Monza proprio al posto di Lewis nelle prime libere del weekend del GP d'Italia. Anche qui manca l'annuncio ufficiale, per ora siamo alla "forte indiscrezione", ma questo sembra poter essere il miglior regalo per Antonelli che il 25 agosto (giorno della gara in Oldanda) compirà 18 anni. L'eredità che Hamilton lascia a Kimi si dovrebbe tradurre anche nella probabile collaborazione con Peter Bonnington. Quest'ultimo, per anni accanto a Lewis, resterà in Mercedes come responsabile degli ingegneri di pista e potrebbe così affiancare Antonelli.