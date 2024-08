La Formula 1 corre in Olanda, dove la bicicletta è sempre tra i protagonisti del weekend. Ma non solo. Il campione olimpico di ciclismo Lavreysen ha fatto visita ai piloti a Zandvoort e ha fatto un giro di pista con Leclerc, su due ruote ovviamente. E non potevano mancare le tre medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi di Parigi. il weekend è, come sempre, live su Sky e in streaming su NOW

GP OLANDA, LE PROVE LIBERE LIVE